Basketbolda İtalya'daki Avrupa kupası maçlarının yeri değiştirilecek

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da oynanacak Euroleague ve ULEV Avrupa Kupası müsabakalarının yeri değiştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Basketbolda İtalya'daki Avrupa kupası maçlarının yeri değiştirilecek
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11 Mart 2020 17:54
Basketbol THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'da oynanacak karşılaşmaların yeri değiştirilecek.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya'da 11 Nisan'a kadar oynanması planlanan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçlarının yerinin değiştirileceği duyuruldu.

Bu sürede İtalya'da Avrupa Ligi'nde 3, Avrupa Kupası'nda ise 2 karşılaşma yapılacaktı. Müsabakaların yapılacağı yerler daha sonra açıklanacak.

 

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