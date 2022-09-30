Basketbolda heyecan dolu hafta!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk hafta heyecanı yaşanacak. İşte program...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda heyecan dolu hafta!
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30 Eylül 2022 11:44
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Bugün:

19.00 Türk Telekom-Darüşşafaka (Ankara)

Yarın:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

2 Ekim Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Galatasaray Nef (Sinan Erdem)

15.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Karataş Şahinbey)

3 Ekim Pazartesi:

19.00 Beşiktaş Emlakjet-Ayos Konyaspor Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

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