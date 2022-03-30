Basketbolda Hatay'dan kritik galibiyet: 76-71

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Hatayspor sahasında Nesibe Aydın'ı 76-71 yendi.
Salon: Antakya
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Abdullah Koputan, Uğur Akyıldız
Hatayspor: Wiley 18, Büşra Akbaş 11, Bahar Çağlar Ötken 13, Louka 10, Jones 19, Elif Emirtekin 5
Nesibe Aydın: Thomas 14, Snytsina 11, Merve Uygül 18, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Nacickaite, Meltem Yıldızhan, Harika Gözde Elbaş, Coates 25
1. Periyot: 14-16
Devre: 40-41
3. Periyot: 57-57
Salon: Antakya
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Abdullah Koputan, Uğur Akyıldız
Hatayspor: Wiley 18, Büşra Akbaş 11, Bahar Çağlar Ötken 13, Louka 10, Jones 19, Elif Emirtekin 5
Nesibe Aydın: Thomas 14, Snytsina 11, Merve Uygül 18, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Nacickaite, Meltem Yıldızhan, Harika Gözde Elbaş, Coates 25
1. Periyot: 14-16
Devre: 40-41
3. Periyot: 57-57