Basketbolda Hatay'dan kritik galibiyet: 76-71

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Nesibe Aydın'ı ağırlayan Hatayspor, rakibini 76-71 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda Hatay'dan kritik galibiyet: 76-71
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30 Mart 2022 19:27
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Hatayspor sahasında Nesibe Aydın'ı 76-71 yendi.
 Salon: Antakya

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Abdullah Koputan, Uğur Akyıldız

Hatayspor: Wiley 18, Büşra Akbaş 11, Bahar Çağlar Ötken 13, Louka 10, Jones 19, Elif Emirtekin 5

Nesibe Aydın: Thomas 14, Snytsina 11, Merve Uygül 18, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Nacickaite, Meltem Yıldızhan, Harika Gözde Elbaş, Coates 25

1. Periyot: 14-16

Devre: 40-41

3. Periyot: 57-57

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