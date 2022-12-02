Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 9'uncu hafta maçları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Cumartesi:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Emlakjet (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)
18.00 Frutti Extra Bursaspor-ONVO Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)
20.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef (Ülker Spor ve Etkinlik)
4 Aralık Pazar:
13.00 Darüşşafaka-AYOS Konyaspor Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
18.00 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko (Karataş Şahinbey)
5 Aralık Pazartesi:
19.00 Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (ENKA)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Cumartesi:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Antakya)
4 Aralık Pazar:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)
14.30 Beşiktaş-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (BJK Emlakjet)
15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)
15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ (Başakşehir)
16.00 Nesibe Aydın-Emlak Konut (TOBB ETÜ)
5 Aralık Pazartesi:
14.30 Antalya Toroslar Basketbol-Rize Belediyespor (Kepez Turgut Özal)
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
18.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Akran Gemlik Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
Cumartesi:
15.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Çağdaş Bodrumspor (Altındağ Atatürk)
17.30 Depomaxx Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
4 Aralık Pazar:
14.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Antalya Güneşi (Gölbaşı)
15.45 Fenerbahçe Koleji DS Energy-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
17.30 Semt77 Yalovaspor-Sigortam.Net (90. Yıl)
5 Aralık Pazartesi:
15.45 Finalspor-Ankaragücü Mamak Belediyesi (TOFAŞ)
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Yılyak Samsunspor Basketbol (Edip Buran)
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Cumartesi:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Emlakjet (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)
18.00 Frutti Extra Bursaspor-ONVO Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)
20.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef (Ülker Spor ve Etkinlik)
4 Aralık Pazar:
13.00 Darüşşafaka-AYOS Konyaspor Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
18.00 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko (Karataş Şahinbey)
5 Aralık Pazartesi:
19.00 Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (ENKA)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Cumartesi:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Antakya)
4 Aralık Pazar:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)
14.30 Beşiktaş-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (BJK Emlakjet)
15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)
15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ (Başakşehir)
16.00 Nesibe Aydın-Emlak Konut (TOBB ETÜ)
5 Aralık Pazartesi:
14.30 Antalya Toroslar Basketbol-Rize Belediyespor (Kepez Turgut Özal)
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
18.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Akran Gemlik Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
Cumartesi:
15.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Çağdaş Bodrumspor (Altındağ Atatürk)
17.30 Depomaxx Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
4 Aralık Pazar:
14.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Antalya Güneşi (Gölbaşı)
15.45 Fenerbahçe Koleji DS Energy-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
17.30 Semt77 Yalovaspor-Sigortam.Net (90. Yıl)
5 Aralık Pazartesi:
15.45 Finalspor-Ankaragücü Mamak Belediyesi (TOFAŞ)
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Yılyak Samsunspor Basketbol (Edip Buran)
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