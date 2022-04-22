Basketbolda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 29. hafta, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 28. hafta maçlarıyla devam edilecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise play-off çeyrek final ilk müsabakaları oynanacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



ING Basketbol Süper Ligi:



22 Nisan Cuma:



13.00 Beşiktaş Icrypex-Darüşşafaka (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



15.30 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)



18.00 Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



24 Nisan Pazar:



13.00 Frutti Extra Bursaspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (TOFAŞ)



15.30 Galatasaray Nef-TOFAŞ (Sinan Erdem)



18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)



1 Mayıs Pazar:



15.30 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Karataş Şahinbey)



20.30 Semt77 Yalovaspor-Bahçeşehir Koleji (90. Yıl)



- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



22 Nisan Cuma:



14.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (TOBB ETÜ)



16.30 Fenerbahçe Safiport-Çankaya Üniversitesi (Fenerbahçe Metro Enerji)



23 Nisan Cumartesi:



13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)



16.30 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)



- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi



22 Nisan Cuma:



18.00 TED Ankara Kolejliler-Finalspor (TOBB ETÜ)



23 Nisan Cumartesi:



13.30 OGM Ormanspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)



15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)



17.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Samsunspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)



24 Nisan Pazar:



14.00 Akran Gemlik Basketbol-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Gemlik)



15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Fethiye Belediyespor (Kurtdereli)



17.30 Akhisar Belediye Basketbol-Mamak Belediyespor (Akhisar Belediye)



25 Nisan Pazartesi:



18.00 Beysu Konyaspor Basketbol-Sigortam.net (Selçuklu Belediyesi)



