Basketbolda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta müsabakaları oynanacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:



- ING Basketbol Süper Ligi



1 Nisan Cuma:



20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



2 Nisan Cumartesi:



13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)



15.30 Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor (Enka)



18.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



20.15 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)



3 Nisan Pazar:



15.30 Galatasaray Nef-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)



18.00 Büyükçekmece Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gazanfer Bilge)



20.15 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)



- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi



1 Nisan Cuma:





14.00 Elazığ İl Özel İdare-Galatasaray (Elazığ İl Özel İdare)



17.00 Beşiktaş HDI Sigorta-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



2 Nisan Cumartesi:



14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Naim Süleymanoğlu)



15.00 Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)



16.00 Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın (Ülker Spor ve Etkinlik)



3 Nisan Pazar:



14.00 OGM Ormanspor-Antalya 07 Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)



14.30 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Hatayspor (Kocaeli Atatürk)



- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi



1 Nisan Cuma:



15.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kepez Turgut Özal)



2 Nisan Cumartesi:



14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Tarık Almış)



15.45 Beysu Konyaspor Basketbol-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)



17.30 Finalspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Naim Süleymanoğlu)



3 Nisan Pazar:



14.00 Fethiye Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol (Fethiye Beşkaza)



15.45 Sigortam.net-TED Ankara Kolejliler (Cebeci)



17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Kurtdereli)



18.00 Mamak Belediyespor-Samsunspor (Mamak Belediyesi)





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