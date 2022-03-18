Basketbolda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçları yapılacak; Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23. hafta karşılaşmaları sürecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi:
19 Mart Cumartesi:
13.00 Türk Telekom-Gaziantep Basketbol (Ankara)
15.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Icrypex (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 TOFAŞ-Semt77 Yalovaspor (TOFAŞ)
20.15 Darüşşafaka-Anadolu Efes (Ayhan Şahenk)
20 Mart Pazar:
13.00 Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji (ENKA)
15.30 Galatasaray Nef-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)
18.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi-Pınar Karşıyaka (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
21 Mart Pazartesi:
19.00 Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Gazanfer Bilge)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
19 Mart Cumartesi:
13.00 OGM Ormanspor-Galatasaray (M. Sait Zarifoğlu)
13.30 Elazığ İl Özel İdare-BOTAŞ (Elazığ İl Özel İdare)
13.30 Hatayspor-Fenerbahçe Safiport (Antakya)
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Naim Süleymanoğlu)
16.00 Nesibe Aydın-Antalya 07 Basketbol (TOBB ETÜ)
20 Mart Pazar:
14.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Kocaeli Atatürk)
21 Mart Pazartesi:
17.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Çankaya Üniversitesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
19 Mart Cumartesi:
14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Tarık Almış)
15.45 Sigortam.net-Akhisar Belediye Basketbol (Cebeci İBB)
17.30 Beysu Konyaspor Basketbol-Akran Gemlik Basketbol (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)
17.30 Finalspor-Samsunspor (Naim Süleymanoğlu)
20 Mart Pazar:
15.45 OGM Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (M. Sait Zarifoğlu)
17.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Mamak Belediyesi (Antalya)
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi:
19 Mart Cumartesi:
13.00 Türk Telekom-Gaziantep Basketbol (Ankara)
15.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Icrypex (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 TOFAŞ-Semt77 Yalovaspor (TOFAŞ)
20.15 Darüşşafaka-Anadolu Efes (Ayhan Şahenk)
20 Mart Pazar:
13.00 Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji (ENKA)
15.30 Galatasaray Nef-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)
18.00 HDI Sigorta Afyon Belediyesi-Pınar Karşıyaka (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
21 Mart Pazartesi:
19.00 Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Gazanfer Bilge)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
19 Mart Cumartesi:
13.00 OGM Ormanspor-Galatasaray (M. Sait Zarifoğlu)
13.30 Elazığ İl Özel İdare-BOTAŞ (Elazığ İl Özel İdare)
13.30 Hatayspor-Fenerbahçe Safiport (Antakya)
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Naim Süleymanoğlu)
16.00 Nesibe Aydın-Antalya 07 Basketbol (TOBB ETÜ)
20 Mart Pazar:
14.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Kocaeli Atatürk)
21 Mart Pazartesi:
17.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Çankaya Üniversitesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
19 Mart Cumartesi:
14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Tarık Almış)
15.45 Sigortam.net-Akhisar Belediye Basketbol (Cebeci İBB)
17.30 Beysu Konyaspor Basketbol-Akran Gemlik Basketbol (Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs)
17.30 Finalspor-Samsunspor (Naim Süleymanoğlu)
20 Mart Pazar:
15.45 OGM Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (M. Sait Zarifoğlu)
17.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Mamak Belediyesi (Antalya)