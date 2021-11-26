Basketbolda haftanın programı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nde altıncı, Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde dokuzuncu hafta karşılaşmaları yapılacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımının FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçları 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi
27 Kasım Cumartesi:
16.00 Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi (TOBB ETÜ)
16.30 Beşiktaş HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)
17.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-BOTAŞ (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
28 Kasım Pazar:
13.00 Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Safiport (Elazığ İl Özel İdare)
13.30 Hatayspor-Galatasaray (Antakya)
14.00 Antalya 07 Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
15.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
26 Kasım Cuma:
18.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Kurtdereli)
27 Kasım Cumartesi:
14.00 Fethiye Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Fethiye Beşkaza)
15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Muradiye)
17.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Samsunspor (Antalya)
28 Kasım Pazar:
14.00 Finalspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Naim Süleymanoğlu)
15.45 Mamak Belediyesi-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Mamak Belediyesi)
17.30 Sigortam.Net-Akran Gemlik Basketbol (Cebeci)
29 Kasım Pazartesi:
15.30 Beysu Konyaspor Basketbol-TED Ankara Kolejliler (Selçuklu Belediyesi)
A Milli Erkek Basketbol Takımının FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçları 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi
27 Kasım Cumartesi:
16.00 Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi (TOBB ETÜ)
16.30 Beşiktaş HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)
17.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-BOTAŞ (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
28 Kasım Pazar:
13.00 Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Safiport (Elazığ İl Özel İdare)
13.30 Hatayspor-Galatasaray (Antakya)
14.00 Antalya 07 Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
15.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
26 Kasım Cuma:
18.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Kurtdereli)
27 Kasım Cumartesi:
14.00 Fethiye Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Fethiye Beşkaza)
15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Muradiye)
17.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Samsunspor (Antalya)
28 Kasım Pazar:
14.00 Finalspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Naim Süleymanoğlu)
15.45 Mamak Belediyesi-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Mamak Belediyesi)
17.30 Sigortam.Net-Akran Gemlik Basketbol (Cebeci)
29 Kasım Pazartesi:
15.30 Beysu Konyaspor Basketbol-TED Ankara Kolejliler (Selçuklu Belediyesi)