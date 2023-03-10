Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 20'nci, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
10 Mart Cuma:
19.00 Ayos Konyaspor Basketbol-Türk Telekom (Selçuklu Belediyesi)
11 Mart Cumartesi:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Muradiye)
15.30 Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ (BJK Emlakjet)
18.00 Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkim (TOFAŞ)
12 Mart Pazar:
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)
15.30 Galatasaray Nef-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
13 Mart Pazartesi:
19.00 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
11 Mart Cumartesi:
18.00 BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)
12 Mart Pazar:
14.00 Rize Belediyespor-Antalya Toroslar Basketbol (Rize Yenişehir)
15.00 Bursa Uludağ Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (Bursa Naim Süleymanoğlu)
16.00 Emlak Konut-Nesibe Aydın (Başakşehir)
- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
10 Mart Cuma:
18.00 Sigortam.net-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Akatlar Spor ve Kültür)
11 Mart Cumartesi:
14.00 OGM Ormanspor-Çağdaş Bodrumspor (M. Sait Zarifoğlu)
15.45 Ankaragücü Mamak Belediyespor-Depomaxx Haremspor (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)
17.30 Yılyak Samsunspor Basketbol-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Mustafa Dağıstanlı)
12 Mart Pazar:
15.45 Antalya Güneşi-Akran Gemlik Basketbol (Kepez Turgut Özal)
17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Kurtdereli)
13 Mart Pazartesi:
18.00 Finalspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Bursa Naim Süleymanoğlu)
14 Mart Salı:
17.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Edip Buran)
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
10 Mart Cuma:
19.00 Ayos Konyaspor Basketbol-Türk Telekom (Selçuklu Belediyesi)
11 Mart Cumartesi:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Muradiye)
15.30 Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ (BJK Emlakjet)
18.00 Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkim (TOFAŞ)
12 Mart Pazar:
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)
15.30 Galatasaray Nef-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
13 Mart Pazartesi:
19.00 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
11 Mart Cumartesi:
18.00 BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)
12 Mart Pazar:
14.00 Rize Belediyespor-Antalya Toroslar Basketbol (Rize Yenişehir)
15.00 Bursa Uludağ Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (Bursa Naim Süleymanoğlu)
16.00 Emlak Konut-Nesibe Aydın (Başakşehir)
- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
10 Mart Cuma:
18.00 Sigortam.net-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Akatlar Spor ve Kültür)
11 Mart Cumartesi:
14.00 OGM Ormanspor-Çağdaş Bodrumspor (M. Sait Zarifoğlu)
15.45 Ankaragücü Mamak Belediyespor-Depomaxx Haremspor (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)
17.30 Yılyak Samsunspor Basketbol-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Mustafa Dağıstanlı)
12 Mart Pazar:
15.45 Antalya Güneşi-Akran Gemlik Basketbol (Kepez Turgut Özal)
17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Kurtdereli)
13 Mart Pazartesi:
18.00 Finalspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Bursa Naim Süleymanoğlu)
14 Mart Salı:
17.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Edip Buran)
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