Basketbolda haftanın programı

Basketbolda erkekler ve kadınlarda süper liglerin yanı sıra Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ne 12. hafta maçlarıyla devam edilecek.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve erkeklerde bir alt lig Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde haftanın programı şöyle:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi



Bugün:



13.00 Beşiktaş Emlakjet-Darüşşafaka (BJK Emlakjet)



15.30 Galatasaray Nef-Türk Telekom (Sinan Erdem)



18.00 Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



20.30 Gaziantep Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Karataş Şahinbey)



25 Aralık Pazar:



13.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Selçuklu Belediyesi)



15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Muradiye)



18.00 TOFAŞ-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)



19.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Bugün:



13.00 BOTAŞ-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)



Cumartesi:



14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Rize Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)



15.00 Bursa Uludağ Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Naim Süleymanoğlu)



16.00 Emlak Konut-Beşiktaş (Başakşehir Spor Kompleksi)



25 Aralık Pazar:



15.30 Nesibe Aydın-Antalya Toroslar Basketbol (TOBB ETÜ)



16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kadir Has Kongre Merkezi)



16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)



Misli.com Türkiye Basketbol Ligi



Bugün:



18.00 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)



Cumartesi:



14.00 Antalya Güneşi-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Kepez Turgut Özal)



14.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Yılyak Samsunspor Basketbol (Kurtdereli)



15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Şehit Polis Recep Topaloğlu)



17.30 Akran Gemlik Basketbol-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Gemlik)



25 Aralık Pazar:



14.00 Sigortam.net-Finalspor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



15.45 OGM Ormanspor-Depomaxx Haremspor (M. Sait Zarifoğlu)



26 Aralık Pazartesi:



18.00 Çağdaş Bodrumspor-Semt77 Yalovaspor (Bodrum)









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