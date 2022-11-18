Basketbolda haftanın heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 7'nci hafta maçlarının heyecanı yaşanacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi



Bugün:



19.00 Darüşşafaka-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



19 Kasım Cumartesi:



15.30 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)



18.00 Anadolu Efes-Ayos Konyaspor Basketbol (Sinan Erdem)



20.30 Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray Nef (TOFAŞ)



20 Kasım Pazar:



13.00 Gaziantep Basketbol-Beşiktaş Emlakjet (Karataş Şahinbey)



15.30 Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (ENKA)



18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)



21 Kasım Pazartesi:



19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi



19 Kasım Cumartesi:



13.00 Nesibe Aydın-Fenerbahçe Alagöz Holding (TOBB ETÜ)



13.30 Beşiktaş-Rize Belediyespor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



14.00 Antalya Toroslar Basketbol-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kepez Turgut Özal)



14.30 Bursa Uludağ Basketbol-Emlak Konut (TOFAŞ)



15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)



16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Başakşehir)



19.00 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)



Misli.com Türkiye Basketbol Ligi



Bugün:



18.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Antalya Güneşi (Altındağ Atatürk)



19 Kasım Cumartesi:



14.00 Akran Gemlik Basketbol-Çağdaş Bodrumspor (Gemlik)



15.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Ankaragücü Mamak Belediyesi (Edip Buran)



17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-OGM Ormanspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)



20 Kasım Pazar:



14.00 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Sigortam.Net (Fenerbahçe Metro Enerji)



15.45 Semt77 Yalovaspor-Yılyak Samsunspor Basketbol (90. Yıl)



17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gölbaşı)



21 Kasım Pazartesi:



18.00 Depomaxx Haremspor-Finalspor (Şehit Mustafa Özel)





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