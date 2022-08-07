Basketbolda genç milliler İspanya'ya maplup!

18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 56-40 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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Basketbolda genç milliler İspanya'ya maplup!
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07 Ağustos 2022 20:50
18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, grup maçında İspanya'ya 56-40 yenildi.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında İspanya ile karşılaştı.

Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-9 önde kapatan İspanya, soyunma odasına 22-16 üstün gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, son çeyreğine 42-31'lik skor üstünlüğüyle girdiği mücadeleden 56-40 galip ayrıldı.

Grupta Polonya galibiyetinin ardından ilk yenilgisini alan Türkiye, yarın İtalya ile TSİ 16.45'te karşılaşacak.

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