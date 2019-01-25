Basketbolda Galatasaray'a yeni isim sponsoru

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Doğa Sigorta oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, gelecek sezonun sonuna kadar takımın isminin "Galatasaray Doğa Sigorta" olacağı belirtildi.
Ayrıca sarı-kırmızılı takımın formasında da Doğa Sigorta'nın reklamının olacağı kaydedildi.
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, gelecek sezonun sonuna kadar takımın isminin "Galatasaray Doğa Sigorta" olacağı belirtildi.
Ayrıca sarı-kırmızılı takımın formasında da Doğa Sigorta'nın reklamının olacağı kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın