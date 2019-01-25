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Basketbolda Galatasaray'a yeni isim sponsoru

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Doğa Sigorta oldu

Kaynak: AA
Basketbolda Galatasaray'a yeni isim sponsoru
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25 Ocak 2019 16:39
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın isim sponsoru Doğa Sigorta oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, gelecek sezonun sonuna kadar takımın isminin "Galatasaray Doğa Sigorta" olacağı belirtildi.

Ayrıca sarı-kırmızılı takımın formasında da Doğa Sigorta'nın reklamının olacağı kaydedildi.

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