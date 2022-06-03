Basketbolda finalin adı konuluyor

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final turunda 2-2'lik eşitlik ile devam eden Anadolu Efes-Galatasaray NEF serisinde kazanan belli oluyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda finalin adı konuluyor
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03 Haziran 2022 16:48
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin beşinci ve son maçı 4 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede 2-2 eşitlik bulunuyor. Galatasaray Nef, serinin birinci maçını 105-70, dördüncü müsabakasını ise 86-81 kazandı. Anadolu Efes ise ikinci mücadeleden 91-77, üçüncü karşılaşmadan da 71-64 galip ayrıldı.

Müsabakayı kazanacak takım, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

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