Basketbolda fikstür çekildi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Erkek Ligleri Direktörü Gökhan Sunter ve ligde mücadele edecek 16 takımın temsilcileri katıldı.Fikstür çekimine, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak; Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Bursaspor İnfo Yatırım, Çağdaş Bodrumspor, Darüşşafaka Lassa, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka, Samsunspor, TOFAŞ, Türk Telekom ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ekipleri katıldı.Burada açıklamada bulunan TBF Başkan Vekili Ömer Onan, lige yeni çıkan Samsunspor ve Çağdaş Bodrumspor'a başarılar dileyerek,diye konuştu.TBF Erkek Ligleri Direktörü Gökhan Sünter ise ligdeki tüm takımlara başarı dileğinde bulundu.Ligin başlama tarihi 29 Eylül Cuma günü olarak belirlenirken, normal sezon 6 Mayıs 2024'te oynanacak 30. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezondaki ilk derbi 4. haftada Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak.Darüşşafaka Lassa-BeşiktaşTürk Telekom-İnfo Yatırım BursasporAnadolu Efes-Onvo Büyükçekmece BasketbolFenerbahçe Beko-Çağdaş BodrumsporAliağa Petkimspor-Pınar KarşıyakaManisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir KolejiYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray NefTOFAŞ-Samsunspor