Basketbolda favori Anadolu Efes

İddaa Risk Yönetimi, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk oranlarını belirledi.



Oynadığı 12 maçın 12'Sini kazanan son şampiyon Anadolu Efes, 1.38'lik oranıyla en büyük favori olarak gösterildi. Anadolu Efes'in şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi ise 2.70'lik oranıyla Fenerbahçe Beko olarak belirtildi.



Ufuk Sarıca ile birlikte bu sezon 14 maçta 11 galibiyet alan Pınar Karşıyaka, 30.0'luk oranıyla 3. sırada gösterildi. Galatasaray'ın oranı 55.0, Beşiktaş'ın oranı ise 100.0 olarak belirlendi.



Şampiyonluk oranları



1.38 Anadolu Efes

2.70 Fenerbahçe Beko

30.0 Pınar Karşıyaka

40.0 Türk Telekom

50.0 Tofaş

55.0 Galatasaray

60.0 Darüşşafaka

100.0 Beşiktaş



