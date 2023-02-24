Basketbolda Dünya ve Avrupa Elemeleri'nde 12 maç oynandı

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Ön Eleme 2. Turu'nda 12 maç oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda Dünya ve Avrupa Elemeleri'nde 12 maç oynandı
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24 Şubat 2023 02:24
Basketbolda, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Ön Eleme 2. Turu'nda 12 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur

K Grubu:

Litvanya-Macaristan: 89-64

Çekya-Fransa: 59-72

Bosna Hersek-Karadağ: 74-66

L Grubu:

Hollanda-Gürcistan: 80-88

İzlanda-İspanya: 61-80

İtalya-Ukrayna: 85-75

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Ön Eleme 2. Turu

D Grubu:

Slovakya-Kuzey Makedonya: 82-73

Danimarka-Norveç: 69-61

E Grubu:

Polonya-Avusturya: 87-72

İsviçre-Hırvatistan: 56-64

F Grubu:

Kıbrıs Rum Kesimi-Portekiz: 66-75

Romanya-Bulgaristan: 61-62

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