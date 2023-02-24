Basketbolda Dünya ve Avrupa Elemeleri'nde 12 maç oynandı

Basketbolda, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Ön Eleme 2. Turu'nda 12 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur
K Grubu:
Litvanya-Macaristan: 89-64
Çekya-Fransa: 59-72
Bosna Hersek-Karadağ: 74-66
L Grubu:
Hollanda-Gürcistan: 80-88
İzlanda-İspanya: 61-80
İtalya-Ukrayna: 85-75
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Ön Eleme 2. Turu
D Grubu:
Slovakya-Kuzey Makedonya: 82-73
Danimarka-Norveç: 69-61
E Grubu:
Polonya-Avusturya: 87-72
İsviçre-Hırvatistan: 56-64
F Grubu:
Kıbrıs Rum Kesimi-Portekiz: 66-75
Romanya-Bulgaristan: 61-62
Alınan sonuçlar şöyle:
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur
K Grubu:
Litvanya-Macaristan: 89-64
Çekya-Fransa: 59-72
Bosna Hersek-Karadağ: 74-66
L Grubu:
Hollanda-Gürcistan: 80-88
İzlanda-İspanya: 61-80
İtalya-Ukrayna: 85-75
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Ön Eleme 2. Turu
D Grubu:
Slovakya-Kuzey Makedonya: 82-73
Danimarka-Norveç: 69-61
E Grubu:
Polonya-Avusturya: 87-72
İsviçre-Hırvatistan: 56-64
F Grubu:
Kıbrıs Rum Kesimi-Portekiz: 66-75
Romanya-Bulgaristan: 61-62
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