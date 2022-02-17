Basketbolda devlerin final mücadelesi Tivibu'da

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Türk basketbolunun devleri arasında yaşanacak Final Four heyecanını ekranlara taşıyor. Basketbolseverler, Bursa'da düzenlenen Bitci Basketbol Türkiye Kupa'sı Final Four serisi yarı final karşılaşmalarını 18 ve 20 Şubat tarihlerinde Tivibu Spor kanalından naklen takip edebiliyor.

Haber; Basın Bülteni
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Basketbolda devlerin final mücadelesi Tivibu'da
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17 Şubat 2022 13:31
Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, dijital TV platformu Tivibu ile izleyicilerine futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunmaya devam ediyor. Tivibu, basketbolseverlerin heyecanla beklediği Bitci Basketbol Türkiye Kupası Final Four serisini Bursa Tofaş Spor Salonu'ndan şifresiz naklen ekranlara getiriyor. Seriyi, Tivibu abonesi olmayanlar da takip edebiliyor.

Mücadeleyi kazananlar Türkiye Kupası final maçına çıkıyor

Bitci Basketbol Türkiye Kupası yarı final mücadelesi birinci maçı, 18 Şubat Cuma günü saat 18:00'de Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef takımları arasında, yarı final mücadelesi ikinci maçı ise 18 Şubat Cuma günü saat 21:00'de Anadolu Efes, Darüşşafaka takımları arasında oynanıyor.

Mücadeleyi kazanan takımlar 20 Şubat Pazar günü saat 17:00'de Türkiye Kupası final maçına çıkıyor.



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