Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbi maçta Galatasaray MCT Technic, 19 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Beko ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi müsabakası, saat 15.30'da başlayacak.
Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Karşılaşmayı Kerem Baki, Alper Özgök ve Orhan Çağrı Hekimoğlu hakem üçlüsü yönetecek.
Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, haftaya averajla 7. sırada başladı.
Aynı şekilde çıktığı 3 müsabakada 2 kez sahadan galip ayrılan, 1 kez de mağlup olan sarı-lacivertli takım ise averajla rakibinin 3 basamak üstünde 4. sırada kendine yer buldu.
Basketbolda derbi zamanı: Galatasaray - Fenerbahçe
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray MCT Technic ve Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
