Basketbolda derbi zamanı: Fenerbahçe - Beşiktaş

ING Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşılaşacak. Mücadele, saat 21.00'de Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.



FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM



Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aliağa Petkimspor'u 68-81 ile geçti. 14 Şubat Çarşamba günü İzmir'de oynanan müsabakada Tarık Biberovic 22, Johnathan Motley 14 sayı üretti.



Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen, Dyshawn Pierre ve Yiğit Hamza Mestoğlu sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



BEŞİKTAŞ EMLAKJET'TE SON DURUM



Beşiktaş Emlakjet, ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde 14 Şubat Çarşamba günü konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 96-81 ile geçti. Siyah-beyazlılarda Marko Simonovic ve Derek Needham 15, Berk Uğurlu ve Jonah Mathews ise 14'er sayı buldu.



FİNAL MAÇI PAZAR GÜNÜ



Karşılaşmanın kazananı, 18 Şubat Pazar günü 15.30'da Anadolu Efes – Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibiyle Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde final müsabakasında karşılaşacak.



ING TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:



18.00 Anadolu Efes – Pınar Karşıyaka

21.00 Fenerbahçe Beko – Beşiktaş Emlakjet



