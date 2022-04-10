Basketbolda derbi var; F.Bahçe Beko - G.Saray Nef

ING Basketbol Süper Ligi'nde iki ezeli rakip Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda derbi var; F.Bahçe Beko - G.Saray Nef
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10 Nisan 2022 14:23
ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftası derbi maçına sahne olacak.

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, derbi mücadelesinde pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele 11 Nisan saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 21 galibiyet ve 5 yenilgisi olan Fenerbahçe Beko, lider durumda bulunuyor. Oynadığı 26 maçta 16 galibiyet ve 10 yenilgi alan Galatasaray Nef ise yeni başantrenörü Andreas Pistiolis yönetiminde son 3 maçını kazandı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 86-76 kazanmıştı.



 
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