Basketbolda derbi heyecanı: Galatasaray - Beşiktaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 5 ekranlarından yayımlanacak.
Galatasaray, ligde çıktığı 5 maçın ikisini kazanırken, üçünden mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş Fibabanka ise ligde yaptığı maçların dördünde galip gelirken, birini kaybetti.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 5 ekranlarından yayımlanacak.
Galatasaray, ligde çıktığı 5 maçın ikisini kazanırken, üçünden mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş Fibabanka ise ligde yaptığı maçların dördünde galip gelirken, birini kaybetti.