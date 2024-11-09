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Basketbolda derbi heyecanı: Galatasaray - Beşiktaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda derbi heyecanı: Galatasaray - Beşiktaş
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09 Kasım 2024 10:16
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 5 ekranlarından yayımlanacak.

Galatasaray, ligde çıktığı 5 maçın ikisini kazanırken, üçünden mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Fibabanka ise ligde yaptığı maçların dördünde galip gelirken, birini kaybetti.

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