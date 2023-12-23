Basketbolda derbi: Galatasaray Ekmas - Beşiktaş Emlakjet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet, pazar günü derbi maçta karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Basketbolda derbi: Galatasaray Ekmas - Beşiktaş Emlakjet
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23 Aralık 2023 13:54
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet, pazar günü derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak.

Ligde kötü günler geçiren ve son 3 maçını kaybeden Galatasaray Ekmas, 4 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmayı kazanan Beşiktaş Emlakjet ise 9 galibiyet ve 3 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor.

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