Basketbolda derbi eşleşmesi!

Basketbolda Türkiye Kupası'nın yarı finali Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko derbisine sahne olacak.
Galatasaray, kupada yarı finale Gaziantep Basketbol'u 77-62 mağlup edip yükselirken, Fenerbahçe Beko ise TOFAŞ'ı uzatmalar sonucu 93-88 mağlup ederek yarı final oynama hakkı elde etti.
İki ezeli rakip yarı final maçında Bursa'daki dörtlü final organizasyonunda 18-20 Şubat tarihlerinde karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, kupada yarı finale Gaziantep Basketbol'u 77-62 mağlup edip yükselirken, Fenerbahçe Beko ise TOFAŞ'ı uzatmalar sonucu 93-88 mağlup ederek yarı final oynama hakkı elde etti.
İki ezeli rakip yarı final maçında Bursa'daki dörtlü final organizasyonunda 18-20 Şubat tarihlerinde karşı karşıya gelecek.