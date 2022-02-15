Basketbolda derbi eşleşmesi!

Basketbolda Türkiye Kupası'nın yarı final ayağında Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko eşleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Basketbolda derbi eşleşmesi!
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15 Şubat 2022 23:20
Basketbolda Türkiye Kupası'nın yarı finali Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko derbisine sahne olacak.

Galatasaray, kupada yarı finale Gaziantep Basketbol'u 77-62 mağlup edip yükselirken, Fenerbahçe Beko ise TOFAŞ'ı uzatmalar sonucu 93-88 mağlup ederek yarı final oynama hakkı elde etti.

İki ezeli rakip yarı final maçında Bursa'daki dörtlü final organizasyonunda 18-20 Şubat tarihlerinde karşı karşıya gelecek.

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