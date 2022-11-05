Basketbolda Beşiktaş, Antalya'ya kayıp!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Antalya Toroslar Basketbol, konuk ettiği Beşiktaş'ı 73-52 mağlup etti.
Salon: Kepez Turgut Özal
Hakemler: Erşan Kartal, Anıl Veziroğlu, Selena Gamze Öget Çerçi
Antalya Toroslar Basketbol: Yağmur Yıldız , Fitzgerald 25, Nyingifa 16, Helin Boybeyi 5, Wallace 15, Tuğçe Murat 4, Melike Bakırcıoğlu 8, Aleyna Baday, Neslişah Cora, Sibel Özel
Beşiktaş: Evans 2, Meltem Topaloğlu, Yağmur Kübra Taşar 7, İrem Naz Topuz 11, Elif Bayram 11, Reimer 20, Kübra İmren Sevindik, Draşkiçeviç, Zeynep Can, Nur Nihan Dabakoğlu, Sıla Gül Açıkgöz, İnci Güçlü 1,
1. Periyot: 18-9
Devre: 38-29
3. Periyot: 52-42
Salon: Kepez Turgut Özal
Hakemler: Erşan Kartal, Anıl Veziroğlu, Selena Gamze Öget Çerçi
Antalya Toroslar Basketbol: Yağmur Yıldız , Fitzgerald 25, Nyingifa 16, Helin Boybeyi 5, Wallace 15, Tuğçe Murat 4, Melike Bakırcıoğlu 8, Aleyna Baday, Neslişah Cora, Sibel Özel
Beşiktaş: Evans 2, Meltem Topaloğlu, Yağmur Kübra Taşar 7, İrem Naz Topuz 11, Elif Bayram 11, Reimer 20, Kübra İmren Sevindik, Draşkiçeviç, Zeynep Can, Nur Nihan Dabakoğlu, Sıla Gül Açıkgöz, İnci Güçlü 1,
1. Periyot: 18-9
Devre: 38-29
3. Periyot: 52-42