Basketbolda Beşiktaş, Antalya'ya kayıp!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Antalya Toroslar Basketbol, konuk ettiği Beşiktaş'ı 73-52 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda Beşiktaş, Antalya'ya kayıp!
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05 Kasım 2022 17:07
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Antalya Toroslar Basketbol, konuk ettiği Beşiktaş'ı 73-52 mağlup etti.

Salon: Kepez Turgut Özal

Hakemler: Erşan Kartal, Anıl Veziroğlu, Selena Gamze Öget Çerçi

Antalya Toroslar Basketbol: Yağmur Yıldız , Fitzgerald 25, Nyingifa 16, Helin Boybeyi 5, Wallace 15, Tuğçe Murat 4, Melike Bakırcıoğlu 8, Aleyna Baday, Neslişah Cora, Sibel Özel

Beşiktaş: Evans 2, Meltem Topaloğlu, Yağmur Kübra Taşar 7, İrem Naz Topuz 11, Elif Bayram 11, Reimer 20, Kübra İmren Sevindik, Draşkiçeviç, Zeynep Can, Nur Nihan Dabakoğlu, Sıla Gül Açıkgöz, İnci Güçlü 1,

1. Periyot: 18-9

Devre: 38-29

3. Periyot: 52-42

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