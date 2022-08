Basketbolda Avrupa Şampiyonası heyecanı başlıyor

Gürcistan, Almanya, İtalya ve Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022), perşembe oynanacak maçlarla başlayacak.



Bu yıl 41. kez gerçekleştirilecek turnuvanın ilk gününde 6 karşılaşma yapılacak.



Şampiyonanın ilk turunda A Grubu müsabakaları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, B Grubu karşılaşmaları Almanya'nın Köln kentinde, C Grubu mücadeleleri İtalya'nın Milano şehrinde, D Grubu maçları da Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak.



Organizasyona grup karşılaşmalarının ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de devam edilecek.



Gruplar



Türkiye'nin A Grubu'nda İspanya, Gürcistan, Karadağ, Belçika ve Bulgaristan ile mücadele edeceği şampiyonada gruplar şöyle:



A Grubu: Türkiye, İspanya, Gürcistan, Karadağ, Belçika, Bulgaristan



B Grubu: Almanya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Bosna Hersek, Fransa



C Grubu: Yunanistan, Estonya, Ukrayna, Büyük Britanya, İtalya, Hırvatistan



D Grubu: Hollanda, Finlandiya, Polonya, Çekya, İsrail, Sırbistan



İlk maçlar



Avrupa Şampiyonası'nda A ve B gruplarında ilk maçlar perşembe, C ve D gruplarında ise 2 Eylül Cuma günü oynanacak.



Tarihinde 25. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek Türkiye A Milli Basketbol Takımı, organizasyondaki ilk maçını perşembe TSİ 17.15'te Karadağ ile yapacak.



EuroBasket 2022'de ilk maçların programı (TSİ) şöyle:



Perşembe:



A Grubu (Tiflis):



14.30 İspanya-Bulgaristan



17.15 Türkiye-Karadağ



20.00 Belçika-Gürcistan



B Grubu (Köln):



15.30 Bosna Hersek-Macaristan



18.15 Slovenya-Litvanya



21.30 Fransa-Almanya



2 Eylül Cuma:



C Grubu (Milano):



15.15 Ukrayna-Büyük Britanya



18.00 Hırvatistan-Yunanistan



22.00 İtalya-Estonya



D Grubu (Prag):



15.00 İsrail-Finlandiya



18.30 Polonya-Çekya



22.00 Sırbistan-Hollanda



Turnuva formatı



Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek.



Gruplarını ilk 4 sırada bitiren ülkeler ikinci tura yükselecek ve çapraz eşleşme usulüyle son 16 turunda karşılaşacak.



Şampiyonada daha sonra oynanacak çeyrek final, yarı final ve final maçlarının ardından madalyalar sahibini bulacak.





