Basketbolda Avrupa Gençler Şampiyonaları'nın ev sahipleri onaylandı

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu, FIBA Avrupa Gençler Şampiyonaları'nın ev sahiplerini onayladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda Avrupa Gençler Şampiyonaları'nın ev sahipleri onaylandı
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24 Kasım 2023 23:24
FIBA Avrupa Yönetim Kurulu, İsviçre'nin Mies kentinde düzenlenen toplantısında FIBA Avrupa Gençler Şampiyonaları'nın ev sahiplerini onayladı.

Toplantıda FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Beşok da yer aldı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya ve Litvanya'nın 2027 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliğinin yapmasına onay verilen oturumda, 2024 FIBA Avrupa Gençler ve Küçük Ülkeler Şampiyonaları'nın ev sahiplerini ve ayrıca 2025 yazı için erken atamalar da onaylandı.

Alınan karar doğrultusunda, 15-24 2024 Ağustos tarihlerinde FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, B Klasman maçları Türkiye'de oynanacak.

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