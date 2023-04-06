Basketbolda 24. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta mücadelesi, yarın Onvo Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor arasındaki karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:
Cuma:
20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Gazanfer Bilge)
8 Nisan Cumartesi:
13.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Selçuklu Belediyesi)
15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)
18.00 Beşiktaş Emlakjet-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
9 Nisan Pazar:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Aliağa Petkimspor (Muradiye)
15.30 Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:
Cuma:
20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Gazanfer Bilge)
8 Nisan Cumartesi:
13.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Selçuklu Belediyesi)
15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)
18.00 Beşiktaş Emlakjet-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
9 Nisan Pazar:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Aliağa Petkimspor (Muradiye)
15.30 Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
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