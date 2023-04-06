Basketbolda 24. hafta heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta cuma günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda 24. hafta heyecanı
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06 Nisan 2023 13:54
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta mücadelesi, yarın Onvo Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor arasındaki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:

Cuma:

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Gazanfer Bilge)

8 Nisan Cumartesi:

13.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Selçuklu Belediyesi)

15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

9 Nisan Pazar:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Aliağa Petkimspor (Muradiye)

15.30 Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

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