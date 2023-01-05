Basketbolda 14. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta, 6 Ocak Cuma günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda 14. hafta heyecanı başlıyor
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05 Ocak 2023 16:00
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesi 6 Ocak Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

6 Ocak Cuma:

19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-AYOS Konyaspor Basketbol (Muradiye)

7 Ocak Cumartesi:

13.00 Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.30 TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor (TOFAŞ)

18.00 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

8 Ocak Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 Gaziantep Basketbol-Aliağa Petkimspor (Karataş Şahinbey)

18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

9 Ocak Pazartesi:

19.00 Galatasaray Nef-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)

 

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