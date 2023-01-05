Basketbolda 14. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesi 6 Ocak Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
6 Ocak Cuma:
19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-AYOS Konyaspor Basketbol (Muradiye)
7 Ocak Cumartesi:
13.00 Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
15.30 TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor (TOFAŞ)
18.00 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
8 Ocak Pazar:
13.00 Pınar Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.30 Gaziantep Basketbol-Aliağa Petkimspor (Karataş Şahinbey)
18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)
9 Ocak Pazartesi:
19.00 Galatasaray Nef-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
6 Ocak Cuma:
19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-AYOS Konyaspor Basketbol (Muradiye)
7 Ocak Cumartesi:
13.00 Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
15.30 TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor (TOFAŞ)
18.00 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
8 Ocak Pazar:
13.00 Pınar Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.30 Gaziantep Basketbol-Aliağa Petkimspor (Karataş Şahinbey)
18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)
9 Ocak Pazartesi:
19.00 Galatasaray Nef-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ