Basketbola hava muhalefeti: Maçlar ertelendi!

Türkiye Basketbol Federasyonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu haftaki karşılaşmaların ertelendiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Basketbola hava muhalefeti: Maçlar ertelendi!
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10 Mart 2022 22:01
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanması gereken tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır." denildi.

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