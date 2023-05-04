Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Walter Tavares

Real Madrid'in oyuncusu Walter Tavares, THY Avrupa Ligi play-off turu üçüncü haftasının en değerli basketbolcusu (MVP) seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Walter Tavares
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04 Mayıs 2023 15:47
İspanya ekibi Real Madrid'de forma giyen Walter Tavares, THY Avrupa Ligi play-off turu üçüncü haftasının en değerli basketbolcusu (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, takımının play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında kariyerinin en yüksek verimlilik puanına (41) ulaşan Tavares, turnuvanın play-off etabı tarihindeki en iyi ikinci performansa imza attı.

Yeşil Burun Adalı pivot, ilk iki maçı kaybeden takımının, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı deplasmanda 82-80 yenerek seriyi 2-1'e getirdiği karşılaşmada, 26 sayı, 11 ribaunt, 3'er asist ve blokla oynadı.

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