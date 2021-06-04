Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ikinci randevu

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final serisinde 2. maç 5 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ikinci randevu
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04 Haziran 2021 15:28
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 2. maç 5 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Normal sezonun lideri Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak play-off final serisine moralli başlayan lacivert-beyazlılar, ilk maçı 40 sayılık farkla (111-71) kazandı ve 1-0 öne geçti.

Anadolu Efes, yarınki karşılaşmayı kazanarak ev sahibi avantajını sürdürmek isterken, Fenerbahçe Beko ise seride durumu 1-1'e getirerek avantajı eline almak için mücadele edecek.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, üçüncü karşılaşma 7 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

 

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