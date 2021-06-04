Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ikinci randevu

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 2. maç 5 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
Normal sezonun lideri Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak play-off final serisine moralli başlayan lacivert-beyazlılar, ilk maçı 40 sayılık farkla (111-71) kazandı ve 1-0 öne geçti.
Anadolu Efes, yarınki karşılaşmayı kazanarak ev sahibi avantajını sürdürmek isterken, Fenerbahçe Beko ise seride durumu 1-1'e getirerek avantajı eline almak için mücadele edecek.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, üçüncü karşılaşma 7 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Normal sezonun lideri Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak play-off final serisine moralli başlayan lacivert-beyazlılar, ilk maçı 40 sayılık farkla (111-71) kazandı ve 1-0 öne geçti.
Anadolu Efes, yarınki karşılaşmayı kazanarak ev sahibi avantajını sürdürmek isterken, Fenerbahçe Beko ise seride durumu 1-1'e getirerek avantajı eline almak için mücadele edecek.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, üçüncü karşılaşma 7 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.