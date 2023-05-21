Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftası olan 30. haftadaki kritik maçların tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
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21 Mayıs 2023 15:00
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk 8 sıralaması netleşirken play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom 8. sıradaki Galatasaray Nef ile karşılaşırken, ligin son şampiyonu Fenerbahçe Beko normal sezonu ikinci bitirip 7. sıradaki TOFAŞ ile eşleşti.

Sezonu 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes ise 6. sıradaki Darüşşafaka Lassa ile eşleşti. Son olarak 4. sıradaki Pınar Karşıyaka ise 5. sıradaki Frutti Extra Bursaspor ile eşleşti.

PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL?

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off turunun ilk etabında 2 galibiyete ulaşan takımlar tur atlarken, yarı finaller ve final turunda 3 galibiyete ulaşan takımlar turu geçmiş olacak.

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