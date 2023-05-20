Basketbol Süper Ligi'nde kader günü! Küme düşecek ikinci takım belli oluyor!

Basketbol Süper Ligi'nde küme düşecek 2. takım bugün oynanacak olan maçlar sonucunda netleşecek. Konyaspor'un veda ettiği Süper Lig'de düşecek ikinci takım Beşiktaş veya Gaziantep olacak.

, Fotoğraf; AA
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Basketbol Süper Ligi'nde kader günü! Küme düşecek ikinci takım belli oluyor!
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20 Mayıs 2023 09:31
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 11:22
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son hafta maçları oynanmaya başladı.

Programda bugün oynanacak 4 maç sonunda, Play-Off bileti ve küme düşecek son takım belli olacak. Normal sezonda liderliği Türk Telekom garantilerken Fenerbahçe, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor Play-Off biletini kaptı.

İlk 5 sıradaki takımı 14 galibiyetle Darüşşafaka, Tofaş, 13 galibiyetle Galatasaray Nef, Onvo Büyükçekmece takip etti. Play-Off'un son 3 basamağını bugünkü maçlar belirleyecek.

İKİLİ AVERAJ BEŞİKTAŞ'TA

Küme düşecek ikinci takım Gaziantep ve Beşiktaş arasında belli olacak. Gaziantep, ikili averaj üstünlüğü bulunan Beşiktaş'a oranla dezavantajlı olsa da iki takım da maçlarını kazanmak zorunda. Ligden düşen ilk takım ise haftalar öncesinde Konyaspor olmuştu.

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