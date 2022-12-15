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Basketbol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta heyecanı Frutti Extra Bursaspor-Manisa Büyüşehir Belediyespor maçı ile başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor
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15 Aralık 2022 15:16
 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası 16 Aralık Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Frutti Extra Bursaspor-Manisa Büyüşehir Belediyespor mücadelesiyle başlayacak 11. haftanın programı şöyle:

16 Aralık Cuma:

19.00 Frutti Extra Bursaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

17 Aralık Cumartesi:

13.00 Bahçeşehir Koleji-AYOS Konyaspor Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Darüşşafaka-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Nef (Gazanfer Bilge)

18 Aralık Pazar:

13.00 Türk Telekom-Gaziantep Basketbol (Ankara)

15.30 Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Emlakjet (ENKA)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko (Pamukkale Üniversitesi)

20.30 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)

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