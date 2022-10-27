Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta mücadelesi 28 Ekim Cuma günü Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 5. haftanın programı şöyle:
28 Ekim Cuma:
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)
29 Ekim Cumartesi:
13.00 Gaziantep Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Şahinbey)
15.30 TOFAŞ-Beşiktaş Emlakjet (TOFAŞ)
18.00 Türk Telekom-AYOS Konyaspor Basketbol (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)
30 Ekim Pazar:
13.00 Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor (ENKA)
15.30 Darüşşafaka-Galatasaray Nef (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
31 Ekim Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 5. haftanın programı şöyle:
28 Ekim Cuma:
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)
29 Ekim Cumartesi:
13.00 Gaziantep Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Şahinbey)
15.30 TOFAŞ-Beşiktaş Emlakjet (TOFAŞ)
18.00 Türk Telekom-AYOS Konyaspor Basketbol (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)
30 Ekim Pazar:
13.00 Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor (ENKA)
15.30 Darüşşafaka-Galatasaray Nef (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
31 Ekim Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
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