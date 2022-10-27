Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı 28 Ekim Cuma günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor
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27 Ekim 2022 14:34
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta mücadelesi 28 Ekim Cuma günü Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 5. haftanın programı şöyle:

28 Ekim Cuma:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

29 Ekim Cumartesi:

13.00 Gaziantep Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Şahinbey)

15.30 TOFAŞ-Beşiktaş Emlakjet (TOFAŞ)

18.00 Türk Telekom-AYOS Konyaspor Basketbol (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

30 Ekim Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor (ENKA)

15.30 Darüşşafaka-Galatasaray Nef (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

31 Ekim Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

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