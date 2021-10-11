Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta tamamlandı

3 haftası geride kalan ING Basketbol Süper Ligi'nde 10 Ekim Pazar günü 4 maç oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta tamamlandı
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11 Ekim 2021 01:34
ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 82-49

Semt77 Yalovaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 63-51

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka: 78-77

Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom: 81-71


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