Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta tamamlandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Gaziantep Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 82-49
Semt77 Yalovaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 63-51
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka: 78-77
Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom: 81-71
Alınan sonuçlar şöyle:
Gaziantep Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 82-49
Semt77 Yalovaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 63-51
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka: 78-77
Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom: 81-71