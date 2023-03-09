Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta heyecanı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta mücadelesi, cuma günü AYOS Konyaspor Basketbol ile Türk Telekom arasındaki karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:
Cuma:
19.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Türk Telekom (Selçuklu Belediyesi)
11 Mart Cumartesi:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Muradiye)
15.30 Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ (BJK Emlakjet)
18.00 Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)
12 Mart Pazar:
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)
15.30 Galatasaray Nef-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
13 Mart Pazartesi:
19.00 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:
Cuma:
19.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Türk Telekom (Selçuklu Belediyesi)
11 Mart Cumartesi:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Muradiye)
15.30 Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ (BJK Emlakjet)
18.00 Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)
12 Mart Pazar:
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)
15.30 Galatasaray Nef-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
13 Mart Pazartesi:
19.00 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
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