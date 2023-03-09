Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta heyecanı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta mücadelesi cuma günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta heyecanı!
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09 Mart 2023 15:06
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta mücadelesi, cuma günü AYOS Konyaspor Basketbol ile Türk Telekom arasındaki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:

Cuma:

19.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Türk Telekom (Selçuklu Belediyesi)

11 Mart Cumartesi:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Muradiye)

15.30 Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ (BJK Emlakjet)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

12 Mart Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)

15.30 Galatasaray Nef-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

13 Mart Pazartesi:

19.00 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

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