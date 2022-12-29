Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü hafta başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Cuma:
18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)
20.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)
31 Aralık Cumartesi:
13.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Galatasaray Nef (Selçuklu Belediyesi)
13.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Darüşşafaka-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)
2 Ocak Pazartesi:
18.00 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (ENKA)
20.30 Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Emlakjet (TOFAŞ)
Cuma:
18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)
20.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)
31 Aralık Cumartesi:
13.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Galatasaray Nef (Selçuklu Belediyesi)
13.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Darüşşafaka-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)
2 Ocak Pazartesi:
18.00 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (ENKA)
20.30 Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Emlakjet (TOFAŞ)
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