Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü hafta başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesi cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü hafta başlıyor
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29 Aralık 2022 12:44
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Cuma:

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)

20.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)

31 Aralık Cumartesi:

13.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Galatasaray Nef (Selçuklu Belediyesi)

13.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Darüşşafaka-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

2 Ocak Pazartesi:

18.00 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (ENKA)

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Emlakjet (TOFAŞ)

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