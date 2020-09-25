Basketbol Süper Ligi 55 yaşına giriyor

Anadolu Efes 14 kezle ligde en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor. Fenerbahçe'nin 9 kez mutlu sona ulaştığı ligde Galatasaray 5, Beşiktaş ise 2 şampiyonluğa sahip...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Basketbol Süper Ligi 55 yaşına giriyor
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25 Eylül 2020 12:17
ING Basketbol Süper Ligi'nde 55. sezon, cumartesi günü oynanacak üç maçla başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen sezonunun tamamlanamadığı ligde Anadolu Efes, 14 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip.

Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1978-1979 sezonunda kazandı. Lacivert-beyazlılar, ligde 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes, 2008-2009'daki şampiyonluğunun ardından 9 sezon süren kupa hasretini 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaşarak bitirdi.

Fenerbahçe'nin 9 şampiyonluğu var

Fenerbahçe'nin Basketbol Süper Ligi'nde 9 şampiyonluğu bulunuyor.

İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı. 2006-2007 sezonunda Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, 16 yıl aradan sonra şampiyon olarak, kulübün 100. yılında hasretine son vermişti. Fenerbahçe Ülker, 2007-2008 sezonunda da şampiyonluğa ulaşıp tarihinde ilk kez üst üste iki kez zirveye çıktı.

Efes Pilsen'e 2009-2010 sezonunda play-off final serisinde 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, sonraki iki şampiyonluğunu Galatasaray'a karşı elde etti. Fenerbahçe Ülker, 2010-2011 sezonunda play-off finalinde rakibini 4-2 ile geçerek kupayı kaldırdı. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda da 3-3 eşitliğin olduğu play-off final serisinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki son maça sarı-kırmızılı takım çıkmayınca, 6. kez şampiyon olarak rakibini şampiyonluk sayısında geride bırakmayı başardı.

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Anadolu Efes'i geçerek 7, 2016-2017 sezonunda da Beşiktaş Sompo Japan'a play-off finallerinde üstünlük sağlayarak 8. kez şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-lacivertli takım, son olarak 2017-2018 sezonunda play-off finallerinde TOFAŞ'ı geçerek 9. şampiyonluğuna ulaştı.

Galatasaray 5 kez şampiyon oldu 

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nde 5 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Sarı-kırmızılı takım, ilk şampiyonluk kupasını 1968-1969 sezonunda kazandı. Ligde play-off sistemine geçildikten sonra 1984-1985 sezonunda finalde Fenerbahçe'ye ve 1985-1986 sezonunda da Efes Pilsen'e 2-1'lik üstünlük kurarak üst üste iki kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılar, 1989-1990 sezonunda da play-off finalinde Paşabahçe'yi 3-1 ile geçerek şampiyonluk yaşadı.

Ligde 2012-2013 sezonunda play-off finalinde Banvit'e 4-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, 23 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi ve 5. şampiyonluğunu kazandı.

Galatasaray, 2013-2014 sezonunda play-off final serisinde yönetim kurulunun kararıyla son maça çıkmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, play-off final serisinin 7. maçını 20-0 Fenerbahçe Ülker lehine tescil ederek, sarı-lacivertli takımı şampiyon ilan etti.

Beşiktaş'ın 2 şampiyonluğu var

Beşiktaş, ligde iki kez şampiyonluğa ulaştı.

Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda 57 puanı bulunan Galatasaray'ın önünde 60 puanla ligi ilk sırada tamamlayarak, ilk şampiyonluğunu elde etti.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurup, 37 yıl sonra mutlu sona ulaşarak ligde ikinci kez şampiyon oldu. 

Eczacıbaşı da 8 kez şampiyonluk sevinci yaşadı

Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı, ligde 8 şampiyonluk kazandı. 

Ligde İTÜ 5, Ülkerspor da 4 kez kupayı müzesine götürdü. 

İlk şampiyon Altınordu

1966-1967 sezonuyla başlayan Deplasmanlı Erkekler Basketbol Birinci Ligi'nde ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı.

Ligde 1983-1984 sezonunda play-off sistemine geçildi ve bu tarihten itibaren lig şampiyonu, play-off maçlarının ardından belirlendi.

Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın ikişer, Muhafızgücü'nün de ligde bir şampiyonluğu bulunuyor.

2019-2020 sezonunu tamamlanamadı

Basketbol Süper Lig'inde 2019-2020 sezonu Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Salgın nedeniyle lige 23. hafta maçlarının ardından 19 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.

Şampiyonlar

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle:

 Sezon Şampiyon 
1966-1967 Altınordu
1967-1968 İTÜ 
1968-1969  Galatasaray 
1969-1970  İTÜ 
1970-1971  İTÜ 
1971-1972  İTÜ 
1972-1973  İTÜ 
1973-1974  Muhafızgücü 
1974-1975  Beşiktaş 
1975-1976  Eczacıbaşı 
1976-1977  Eczacıbaşı 
1977-1978 Eczacıbaşı 
1978-1979  Efes Pilsen 
1979-1980 Eczacıbaşı 
1980-1981  Eczacıbaşı 
1981-1982  Eczacıbaşı 
1982-1983  Efes Pilsen 
1983-1984  Efes Pilsen 
1984-1985  Galatasaray 
1985-1986 Galatasaray 
1986-1987  Karşıyaka 
1987-1988  Eczacıbaşı 
1988-1989  Eczacıbaşı 
1989-1990  Galatasaray 
1990-1991 Fenerbahçe 
1991-1992  Efes Pilsen 
1992-1993  Efes Pilsen 
1993-1994  Efes Pilsen 
1994-1995  Ülkerspor 
1995-1996 Efes Pilsen 
1996-1997 Efes Pilsen 
1997-1998 Ülkerspor 
1998-1999 TOFAŞ 
1999-2000  TOFAŞ 
2000-2001  Ülkerspor 
2001-2002  Efes Pilsen 
2002-2003  Efes Pilsen 
2003-2004  Efes Pilsen 
2004-2005  Efes Pilsen 
2005-2006  Ülkerspor 
2006-2007 Fenerbahçe Ülker 
2007-2008  Fenerbahçe Ülker 
2008-2009  Efes Pilsen 
2009-2010  Fenerbahçe Ülker 
2010-2011  Fenerbahçe Ülker 
2011-2012  Beşiktaş Milangaz 
2012-2013  Galatasaray Medical Park 
2013-2014  Fenerbahçe Ülker 
2014-2015 Pınar Karşıyaka 
2015-2016  Fenerbahçe Ülker 
2016-2017  Fenerbahçe 
2017-2018 Fenerbahçe Doğuş 
2018-2019 Anadolu Efes 
2019-2020 Tamamlanamadı
 


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