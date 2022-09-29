Basketbol Süper Ligi, 13 salonda oynanacak

30 Eylül Cuma günü 57. sezonu başlayacak olan Basketbol Süper Ligi'nde sezon, 13 salonda oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbol Süper Ligi, 13 salonda oynanacak
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29 Eylül 2022 15:33
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu maçları, 13 spor salonunda oynanacak.

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef'in maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip yer olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji'nin müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

Türk Telekom'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 9 bin 984 seyirci kapasitesiyle üçüncü sırada bulunuyor.

En az kapasiteli salonlar

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor ile ONVO Büyükçekmece Basketbol'un maçlarını yapacağı salonlar, izleyici kapasitesi en düşük yerler olarak öne çıkıyor.

Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu ile ONVO Büyükçekmece Basketbol'un maçlarına ev sahipliği yapacak Gazanfer Bilge Spor Salonu, 2 bin 500'er kapasiteye sahip.

Salonlar ve kapasiteleri

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

Takımlar Salon Kapasite
Anadolu Efes, Galatasaray Nef Sinan Erdem 16.000
Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji Ülker Spor ve Etkinlik 12.687
Türk Telekom Ankara 9.984
TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor TOFAŞ 5.750
Gaziantep Basketbol Karataş Şahinbey 5.500
Pınar Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 4.800
AYOS Konyaspor Basketbol Selçuklu Belediyesi 4.200
Darüşşafaka Darüşşafaka Ayhan Şahenk 3.509
Manisa Büyükşehir Belediyespor Muradiye 3.500
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Pamukkale Üniversitesi 3.490
Beşiktaş Emlakjet BJK Emlakjet Spor Kompleksi 2.890
ONVO Büyükçekmece Basketbol Gazanfer Bilge 2.500
Aliağa Petkimspor ENKA 2.500
Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.

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