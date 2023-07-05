Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki Temsilcilerimizin Grupları Belli Oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 8'inci sezonunun resmi kura çekimi töreni 5 Temmuz Çarşamba günü Mies, İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı. BCL'de Türkiye'yi normal sezonda temsil edecek Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve Tofaş'ın rakipleri kura çekimi ile belli oldu.
BCL'de normal sezon grupları şu şekilde oluştu:
A Grubu
Unicaja
Falco Vulcano Szombathely
Peristeri bwin
Le Mans Sarthe Basket
B Grubu
JDA Bourgogne Dijon
Rytas Vilnius
Promitheas Patras
BK Opava
C Grubu
Lenovo Tenerife
Darüşşafaka Lassa
VEF Riga
Eleme Turu 2 galibi*
D Grubu
AEK
MHP RIESEN Ludwigsburg
Dinamo BDS Sassari
King Szczecin
E Grubu
Pınar Karşıyaka
Filou Oostende
EWE Baskets Oldenburg
Eleme Turu 3 galibi*
F Grubu
Hapoel Holon
Telekom Baskets Bonn
Bursaspor
Rio Breogan
G Grubu
Hapoel Bank Yahav Jerusalem
Galatasaray Nef
PAOK mateco
Eleme Turu 1 galibi*
H Grubu
Tofaş
Igokea m:tel
UCAM Murcia
Bertram Yachts Derthona
*Eleme Turu 1 (Bakken Bears/KB Peja, Kalev Cramo/Norrkoping Dolphins, SL Benfica/TSU Tbilisi, Patrioti Levice/ Petrolina AEK LCA)
*Eleme Turu 2 (Cholet Basket/Telenet Giants Antwerp, FMP Soccerbet/Pallacanestro Varese, Happy Casa Brindisi/CSM CSU Oradea, Heroes Den Bosch/BG Gottingen)
*Eleme Turu 3 (SIG Strasbourg/Jonava CBet, Karhu Basket/Ironi Hay Motors Ness Ziona, Legia Warszawa/Ön Eleme Galibi**, Mornar Barsko Zlato/Monbus Obradoiro)
**İsviçre Ligi şampiyonu Fribourg Olympic'e 8'inci sezona katılım hakkı verildi. Fribourg Olympic İskoçya'dan Caledonia Gladiators ile ön eleme maçı oynayacak.
BCL 2023-24 sezonunda 29 kulüp doğrudan normal sezonundan başlarken, 3 takım eleme turlarından eklenecek ve toplamda 32 takım mücadele edecek. BCL'in 2023-24 sezonu 25 Eylül'de eleme turları ile başlayacak ve 17 Ekim'de normal sezonla devam edecek.
Normal sezonda önceki sezonlarla aynı formatta olarak dört takımdan oluşan sekiz grup olacak. Grup liderleri doğrudan Son 16 Turu'na yükselirken, ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar ocak ayında play-in serisi oynayacak. Ocak ayının sonlarında, Son 16 grup aşaması başlayacak ve nisan ayında oynanacak çeyrek finallerde mücadele edecek sekiz takım belli olacak. Dörtlü Final ise mayıs ayının ilk hafta sonu gerçekleşecek.
BCL'de normal sezon grupları şu şekilde oluştu:
A Grubu
Unicaja
Falco Vulcano Szombathely
Peristeri bwin
Le Mans Sarthe Basket
B Grubu
JDA Bourgogne Dijon
Rytas Vilnius
Promitheas Patras
BK Opava
C Grubu
Lenovo Tenerife
Darüşşafaka Lassa
VEF Riga
Eleme Turu 2 galibi*
D Grubu
AEK
MHP RIESEN Ludwigsburg
Dinamo BDS Sassari
King Szczecin
E Grubu
Pınar Karşıyaka
Filou Oostende
EWE Baskets Oldenburg
Eleme Turu 3 galibi*
F Grubu
Hapoel Holon
Telekom Baskets Bonn
Bursaspor
Rio Breogan
G Grubu
Hapoel Bank Yahav Jerusalem
Galatasaray Nef
PAOK mateco
Eleme Turu 1 galibi*
H Grubu
Tofaş
Igokea m:tel
UCAM Murcia
Bertram Yachts Derthona
*Eleme Turu 1 (Bakken Bears/KB Peja, Kalev Cramo/Norrkoping Dolphins, SL Benfica/TSU Tbilisi, Patrioti Levice/ Petrolina AEK LCA)
*Eleme Turu 2 (Cholet Basket/Telenet Giants Antwerp, FMP Soccerbet/Pallacanestro Varese, Happy Casa Brindisi/CSM CSU Oradea, Heroes Den Bosch/BG Gottingen)
*Eleme Turu 3 (SIG Strasbourg/Jonava CBet, Karhu Basket/Ironi Hay Motors Ness Ziona, Legia Warszawa/Ön Eleme Galibi**, Mornar Barsko Zlato/Monbus Obradoiro)
**İsviçre Ligi şampiyonu Fribourg Olympic'e 8'inci sezona katılım hakkı verildi. Fribourg Olympic İskoçya'dan Caledonia Gladiators ile ön eleme maçı oynayacak.
BCL 2023-24 sezonunda 29 kulüp doğrudan normal sezonundan başlarken, 3 takım eleme turlarından eklenecek ve toplamda 32 takım mücadele edecek. BCL'in 2023-24 sezonu 25 Eylül'de eleme turları ile başlayacak ve 17 Ekim'de normal sezonla devam edecek.
Normal sezonda önceki sezonlarla aynı formatta olarak dört takımdan oluşan sekiz grup olacak. Grup liderleri doğrudan Son 16 Turu'na yükselirken, ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar ocak ayında play-in serisi oynayacak. Ocak ayının sonlarında, Son 16 grup aşaması başlayacak ve nisan ayında oynanacak çeyrek finallerde mücadele edecek sekiz takım belli olacak. Dörtlü Final ise mayıs ayının ilk hafta sonu gerçekleşecek.