Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması tamamlandı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması tamamlandı. Türk temsilcilerinden Bursaspor İnfo Yatırım'ın averajla veda ettiği organizasyonda Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Ekmas, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ son 16 turuna kalmak için play-in mücadelelerine çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması tamamlandı
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21 Aralık 2023 15:56
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan son hafta mücadelelerinin ardından doğrudan son 16 turuna kalan 8 ekibin yanı sıra play-in mücadelesi verecek 16 ekip belirlendi.

Toplam 8 grupta 32 ekibin yer aldığı organizasyonda gruplarını lider tamamlayan 8 ekip, doğrudan son 16 turu grup aşamasına yükseldi. Gruplarını ikinci ve üçüncü bitirenler ise son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkacak.

Ocak'ın ilk haftasında başlayacak play-in'de 2 galibiyete ulaşacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak.

Türk temsilcileri

Organizasyonda son hafta mücadelelerinin ardından Türk temsilcilerinden F Grubu'nda yer alan Bursaspor İnfo Yatırım, organizasyona averajla veda etti.

Daha önce play-in oynamayı garantileyen G Grubu'ndaki Galatasaray Ekmas ile H Grubu'ndaki TOFAŞ'ın yanı sıra C Grubu'ndaki Darüşşafaka Lassa ile E Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka da son 16 turu için play-in maçlarına çıkacak.

Pınar Karşıyaka saha avantajını elinde bulundurduğu play-in'de İspanyol Rio Breogan, Darüşşafaka Lassa Almanya'dan MHP Riesen Ludwigsburg, Galarasaray Ekmas, İtalya'dan Bertram Derthona, TOFAŞ da Yunanistan'dan PAOK mateco ile mücadele edecek.

Doğrudan son 16 turuna kalanlar

A Grubu'nda Unicaja (İspanya), B Grubu'nda JDA Bourgogne Dijon (Fransa), C Grubu'nda Lenovo Tenerife (İspanya), D Grubu'nda AEK (Yunanistan), E Grubu'nda SIG Strasbourg (Fransa), F Grubu'nda Telekom Baskets Bonn (Almanya) ve G Grubu'nda Hapoel Bank Yahav (İsrail), H Grubu'nda UCAM Murcia adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Play-in eşleşmeleri

Organizasyonda play-in turunda oynanacak maçlar şöyle:

Le Mans (Fransa)-Promitheas Patras (Yunanistan)

Rytas Vilnius (Litvanya)-Peristeri (Yunanistan)

Cholet (Fransa)-BDS Sassari (İtalya)

MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)-Darüşşafaka Lassa

Pınar Karşıyaka-Rio Breogan (İspanya)

Hapoel Holon (İsrail)-Filou Oostende (Belçika)

PAOK mateco (Yunanistan)-TOFAŞ

Bertram Derthona Tortona (İtalya)-Galatasaray Ekmas

Son 16 turu eşleşmeleri

Play-in mücadelelerinden sonra netleşecek son 16 turu grubunda da eşleşmeler şöyle:

I Grubu: Unicaja, SIG Strasbourg, Cholet-BDS Sassari galibi, PAOK mateco-TOFAŞ galibi

J Grubu: JDA Bourgogne Dijon, Telekom Baskets Bonn, MHP RIESEN Ludwigsburg-Darüşşafaka Lassa galibi, Bertram Derthona Tortona-Galatasaray Ekmas galibi

K Grubu: Lenovo Tenerife, Hapoel Bank Yahav, Rytas Vilnius-Peristeri galibi, Pınar Karşıyaka-Rio Breogan galibi

L Grubu: AEK, UCAM Murcia, Le Mans Sarthe-Promitheas Patras galibi, Hapoel Holon-Filou Oostende galibi

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