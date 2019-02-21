2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 22 Şubar Cuma günü Slovenya'yı konuk edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 977. maçına çıkacak.Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde yaptığı 976 maçın 500'ünü kazandı, 475 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.A Milli Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı Türkiye, 49-12 kazandı.A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı.Berlin'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aldı.Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında aldı.İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.