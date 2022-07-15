Basketbol Milli Takımı'nda 3 vaka

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden Türk Milli Takımı'nda üç oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.



3 BASKETBOLCU KORONAVİRÜSE YAKALANDI



Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda bugün Almanya ile çeyrek final maçına çıkacak millilerde gerçekleştirilen testler sonucunda üç oyuncuya Kovid-19 teşhisi konuldu. İsmi açıklanmayan üç basketbolcu, Almanya maçında sahada olmayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ