Basketbol Milli Takımı'nda 3 vaka

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye'de üç sporcu koronavirüse yakalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Basketbol Milli Takımı'nda 3 vaka
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2022 16:52
FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden Türk Milli Takımı'nda üç oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

3 BASKETBOLCU KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda bugün Almanya ile çeyrek final maçına çıkacak millilerde gerçekleştirilen testler sonucunda üç oyuncuya Kovid-19 teşhisi konuldu. İsmi açıklanmayan üç basketbolcu, Almanya maçında sahada olmayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ