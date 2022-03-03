Basketbol karşılaşmalarında HES kodu sorgulaması kalktı

Türkiye Basketbol Federasyonu, yaptığı açıklamada basketbol salonlarına girişte zorunlu tutulan HES kodu sorgulamasının sona erdiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Basketbol karşılaşmalarında HES kodu sorgulaması kalktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2022 17:50
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), basketbolseverlerin HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara alınacağını duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 2 Mart Çarşamba günü düzenlediği toplantı, Sağlık Bakanı'mızın açıklamaları, Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda alınan kararla, tüm müsabakalarda HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara seyirci alınacaktır." denildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.