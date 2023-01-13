Basketbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ne 15. hafta maçlarıyla devam edilecek.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi



13 Ocak Cuma:



19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Emlakjet (Gazanfer Bilge Spor Salonu)



14 Ocak Cumartesi:



13.00 Ayos Konyaspor Basketbol-Pınar Karşıyaka (Selçuklu Belediyesi Spor Salonu)



15.30 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (Enka Spor Salonu)



18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)



15 Ocak Pazar:



13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Nef (Muradiye Spor Salonu)



15.30 Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko (Tofaş Spor Salonu)



18.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu)



16 Ocak Pazartesi:



19.00 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem Spor Salonu)



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi



13 Ocak Cuma:



14.30 Antalya Toroslar Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding (Kepez Turgut Özal Spor Salonu)



14 Ocak Cumartesi:



13.00 Bursa Uludağ Basketbol-Rize Belediyesi (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)



15.00 Emlak Konut-OGM Ormanspor (Başakşehir Spor Kompleksi)



16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Çankara Üniversitesi (Ahmet Cömert Spor Salonu)



15 Ocak Pazar:



15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu)



15.30 BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Ankara Spor Salonu)



16.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş (TOBB ETÜ Spor Salonu)



Misli.com Türkiye Basketbol Ligi



13 Ocak Cuma:



18.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Gölbaşı Spor Salonu)



14 Ocak Cumartesi:



14.00 Sigortam.Net-Ankaragücü Mamak Belediyesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Antalya Güneşi (Kurtdereli Spor Salonu)



17.30 Finalspor-Çağdaş Bodrumspor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)



15 Ocak Pazar:



14.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Akran Gemlik Basketbol (Edip Buran Spor Salonu)



15.45 Yılyak Samsunspor Basketbol-OGM Ormanspor (Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu)



17.30 Semt77 Yalovaspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (90. Yıl Spor Salonu)



16 Ocak Pazartesi:



18.00 Depomaxx Haremspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kagıtspor (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)





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