Basketbol efsanesi Sevim Sayın Bilgin hayatını kaybetti

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın ilk kaptanı Sevim Sayın Bilgin, 83 yaşında vefat etti.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
Abone Ol
Basketbol efsanesi Sevim Sayın Bilgin hayatını kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2022 14:44
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın ilk kaptanı olarak tarihe geçen Sevim Sayın Bilgin, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sevim Sayın Bilgin'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. TBF olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

1939 doğumlu olan Sevim Sayın Bilgin'in Almanya ve Avusturya ile oynanan ikili temas müsabakalarında A Kadın Milli Takımı'nın ilk kaptanlığını yaptığı kaydedildi. Gazi Eğitim ve ODTÜ kadrolarında da yer alan Bilgin'in ayrıca 1961 yılında Sofya'da düzenlenen Üniversite Oyunları'nda milli takımın formasını giydiği aktarıldı.

 
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.