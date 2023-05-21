Basketbol'da Süper Lig'e yükselen Bodrum kupasını aldı!

Basketbol Süper Ligi'ne haftalar önce yükselmeyi garantileyen Çağdaş Bodrumspor için kupa seremonisi yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbol'da Süper Lig'e yükselen Bodrum kupasını aldı!
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21 Mayıs 2023 18:52
Basketbol Süper Ligi'ne haftalar önce yükselmeyi garantileyen Çağdaş Bodrumspor için kupa seremonisi düzenlendi.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 30'uncu ve normal sezonun son hafta maçında Çağdaş Bodrumspor, Bodrum Spor Salonu'nda Finalspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip devreye 56-49 önde girdi.

Mücadelenin üçüncü periyodunda da sayı farkını açan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 103-89 galip ayrıldı.

Müsabakanın ardından kupa seremonisi düzenlendi. Törende, Çağdaş Bodrumspor taraftarları, yöneticileri ve sporcular büyük sevinç yaşadı.

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