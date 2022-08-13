Basketbol'da genç milliler İtalya'ya mağlup!

Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 77-51 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbol'da genç milliler İtalya'ya mağlup!
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13 Ağustos 2022 00:15
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 77-51 yenildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonada C Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçında İtalya ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk çeyreğini 24-21 önde kapatan İtalya, soyunma odasına 38-35 üstün gitti.

İlk iki çeyrek başa baş mücadeleye sahne olsa da ay-yıldızlılar ikinci devrede farkın açılmasını engelleyemedi.

Karşılaşmanın üçüncü periyodunu 61-45 önde geçen İtalya, müsabakadan 77-51 galip ayrıldı.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 15.15'te Letonya ile karşılaşacak.

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