Basketbol'da genç milliler İtalya'ya mağlup!

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 77-51 yenildi.



Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonada C Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçında İtalya ile karşılaştı.



Mücadelenin ilk çeyreğini 24-21 önde kapatan İtalya, soyunma odasına 38-35 üstün gitti.



İlk iki çeyrek başa baş mücadeleye sahne olsa da ay-yıldızlılar ikinci devrede farkın açılmasını engelleyemedi.



Karşılaşmanın üçüncü periyodunu 61-45 önde geçen İtalya, müsabakadan 77-51 galip ayrıldı.



Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 15.15'te Letonya ile karşılaşacak.





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